Endnu en uge er gået, uden at arbejdsløsheden er steget nævneværdigt i Kalundborg Kommune. Arbejdsmarkedschef Lasse Bjerregaard glæder sig over en bedre udvikling end i resten af landet. Foto: Anders Ole Olsen

Endnu en uge uden stigende ledighed

Kalundborg - 13. maj 2020 kl. 05:55 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu en uge er gået, uden at arbejdsløsheden er steget nævneværdigt i Kalundborg Kommune.

Efter to uger med en decideret nedgang i antallet af borgere på dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, har antallet af borgere på de tre ydelser ligget mere eller mindre stabilt de seneste to uger - med en stigning på én eneste borger om ugen.

Udviklingen glæder arbejdsmarkedschef i Kalundborg Kommune Lasse Bjerregaard, der dog hæfter sig ved, at de seneste to uger har budt på en mindre stigning i antallet af borgere på uddannelseshjælp.

- Vi glæder os over, at der er en samlet status quo, men er selvfølgelig opmærksomme på, at vi har set en stigning på ungeområdet. Det er noget, vi følger tæt, siger arbejdsmarkedschefen.

Antallet af borgere på uddannelseshjælp - en ydelse der gives til borgere under 30 år, som ikke har en uddannelse - er således steget med 19 borgere de seneste to uger.

Lasse Bjerregaard kan ikke på nuværende tidspunkt pege på en entydig årsag til stigningen.

Bedre end på landsplan Kigger man på udviklingen i Kalundborg Kommune sammenlignet med resten af landet, ser tallene også fortrøstningsfulde ud.

Siden den 8. marts er ledigheden på landsplan således steget med 36,7 procent, hvor den i Kalundborg Kommune er steget med 34,4 procent.

- Det er jo glædeligt, at vi udvikler os mere positivt end resten af landet. For hver uge vi gør det, er det jo godt, men vi er også påpasselige i forhold til at drage for hurtige konklusioner, siger arbejdsmarkedschefen og peger på, at der er mange uvisse faktorer forbundet med de her tal i forhold til at spå om fremtiden.

- Hvad sker der eksempelvis, hvis erhvervspakkerne ikke bliver forlænget, eller hvis de virksomheder, der anvender erhvervspakkerne vælger at afskedige i stedet for at fastholde?, spørger han blandt andet retorisk.

Ifølge arbejdsmarkedschefen har cirka 150.000 personer på landsplan ansøgt om lønkompensation takket være regeringens erhvervspakker.

Hvorfor Kalundborgs tal ser lidt bedre ud end i resten af landet, kan han kun gætte på.

- Det er utrolig svært at sige noget entydigt om det, men det kan blandt andet skyldes, at de virksomheder, der er i Kalundborg, i højere grad har benyttet sig af erhvervspakkerne, og så kan det også skyldes at Kalundborg Kommunes erhvervsstruktur ikke er så hårdt ramt af nedlukningen som andre erhvervsstrukturer i landet, og at der derfor er reelt færre ledige, siger han.

Håber på gradvis åbning Ligesom mange andre brancher i landet, håber Lasse Bjerregaard på en gradvis åbning af beskæftigelsesindsatsen i Kalundborg Kommune - som i resten af landet.

- Vi har bedre mulighed for at hjælpe borgere og virksomheder, når vi kan bruge flere af de redskaber, som er i beskæftigelsesindsatsen, siger han og henviser eksempelvis til opstart af nye virksomhedspraktikker og ordninger med løntilskud.

Det er ikke mindst vigtigt i en tid, hvor flere borgere som følge af, at nogle brancher bløder og andre vækster, kan være nødsaget til at skifte branche.

- En af de muligheder vi har ved brancheskift, hvor der ofte er nogle nye ting, borgeren skal lære, er, at vi kan støtte op med virksomhedspraktik og løntilskud, forklarer Lasse Bjerregaard.

I øjeblikket er beskæftigelsesindsatsen i landets jobcentre suspenderet.