For anden uge i træk går det den rigtige vej med arbejdsløsheden i Kalundborg Kommune. Foto: Anders Ole Olsen

Endnu en uge med lidt færre arbejdsløse

Kalundborg - 28. april 2020 kl. 05:54 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter over en måned med stigende arbejdsløshedstal, beretter jobcenter Kalundborg nu for anden uge i træk om et lille fald i det samlede antal borgere på dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Og selvom udviklingen ikke er markant, glæder det Lasse Bjerregaard, der er arbejdsmarkedschef i Kalundborg Kommune.

- Jeg håber på, at denne her lille positive udvikling vil fortsætte. Selvom det er små tal, så er der stadig det at glæde sig over, at der er 25 flere borgere i arbejde end ugen før, og det betyder rigtig meget for den enkelte, siger han.

Sammenlignet med slutningen af uge 16, var der således i fredags, i slutningen af uge 17, 15 borgere færre på dagpenge, tre borgere færre på kontanthjælp og syv borgere færre på uddannelseshjælp. Et samlet fald på 25 borgere.

En del af forklaringen er, at der, med 41 nye henvendelser, var væsentligt færre borgere, der meldte sig ledige på Jobcenter Kalundborg med henblik på dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp i den forgangne uge, end i uge 12, hvor der til sammenligning var 143 nye henvendelser.

- Vi kan se at der er færre tilmeldte ledige i disse uger, end der har været de foregående, og der er flere, der går ud på arbejdsmarkedet, siger arbejdsmarkedschefen.

Normal udvikling

Udviklingen skal dog ses i lyset af, at der normalt ses et fald i ledigheden i foråret.

- Vi har almindeligvis et fald fra vinter til forår, fordi der er flere brancher, der efterspørger arbejdskraft. Det har en effekt på ledighedsudviklingen, uanset om der er corona eller ej, siger Lasse Bjerregaard, der derfor ikke er i tvivl om, at en del af det beskedne fald skyldes den aktuelle sæson. Han peger dog også på regeringens historiske hjælpepakker til erhvervslivet.

- Vi kan håbe på og tro på, at erhvervspakkerne også har haft deres indflydelse. På landsplan vurderer man, at omkring 150.000 har gjort brug af de her pakker, siger han.

I løbet af de seneste seks uger er det samlede antal arbejdsløse på dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp i Kalundborg Kommune steget med omkring 230 borgere fra 1830 borgere i starten af uge 12 til 2058 borgere i slutningen af uge 17.

Og ikke mindst af denne grund håber jobcentret på snart at kunne genåbne beskæftigelsesindsatsen, der stadigvæk er suspenderet.

- Vi følger de politiske signaler, der kommer, meget tæt, i forhold til at lave en eventuel gradvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen. Det, håber vi, vil ske, så det vil gøre os bedre i stand til at løse vores opgaver, siger Lasse Bjerregaard.