Foto: Per Christensen

Endelig udmelding fra kommune senere

Mads Damkjær, kommunikationschef hos Kalundborg Kommune, oplyser, at kommune først fredag morgen vil komme med en officiel pressemeddelse om, hvad restriktionerne vil betyde, men de vil sikkert ligne de nuværende restriktioner, som der er i de 38 kommuner i Hovedstadsområdet og Aarhus.

Her er restriktionerne, der onsdag trådte i kraft for de første 38 kommuner, og som sandsynligvis kommer til at gælde yderligere 31 kommuner: