Butikschef hos boesen, Mette Nielsen, glæder sig til at præsentere udvalget af Kids Only. Dermed opfylder butikken et ønske fra mange kunder.Fotos: Jørn Nymand

Endelig er boesen klar med tøj til de helt unge piger

- Ja, for nu er det en kendsgerning, at vi begynder at handle med børnetøj til piger, fortæller en glad butikschef Mette Nielsen, som dermed efterkommer et meget efterspurgt ønske fra mange kunder, som længe har presset på for at få modebutiken til også at tilbyde tøj til de mindre piger.