Fra i dag kunne man nyde sin morgenkaffe på Café Novo i Kalundborg. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Endelig: I dag kunne man gå på café og få sin kaffe

Kalundborg - 21. april 2021 kl. 11:30 Af Magnus Møller Kontakt redaktionen

Fra i morges var det muligt at tage på café for at få sin morgenkaffe.

Serveringsstederne har nemlig fra i dag fået lov at genåbne med både indendørs og udendørs servering, og efter flere måneder uden aktivitet var Café Novo i Kordilgade i Kalundborg klar til at servere kaffe, brunch og andre godter fra morgenstunden.

På trods af en fejl i caféens bookingsystem ligger der allerede bordreservationer frem til begyndelsen af maj, og hvis kunderne er mere spontane, er der mulighed for at nyde et måltid ved bordene uden for caféen.

- Vi er rigtigt glade for endelig at få lov at åbne igen. Vi har længe gået og været usikre på, om vi overhovedet fik lov at åbne igen, fortæller Mia Nielsen, der bestyrer Café Novo.

Mens nogle spisesteder har valgt at tilbyde take­away, har Café Novo været helt lukket og medarbejderne sendt hjem på lønkompensation.

De seneste dage har medarbejderne brugt på at gøre caféen klar til åbningen i dag, men kunderne skal lige finde ud af, at der igen er mulighed for servering, fortæller Mia Nielsen.

- Vi plejede at have mange folk til brunch, men folk skal lige i gang igen. Det er ikke sikkert, alle er klar over, at vi er åbne, siger hun.

For at få indendørs servering skal man reservere bord senest 30 minutter inden ankomst, og man skal desuden kunne fremvise et gyldigt coronapas eller et negativt testsvar, der er mindre end 72 timer gammelt.

For udendørsservering gælder ikke de samme krav, og man kan derfor blot møde op, slå sig ned og få sig en kop kaffe.