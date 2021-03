David Katznelson har startet sit eget rewilding projekt på en gård på Røsnæs. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

En visionær kommune

Kalundborg - 29. marts 2021 kl. 06:32 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Beslutningen om, at Kalundborg Kommune vil deltage i dysten om at kunne kalde sig »Danmarks vildeste kommune«, vækker begejstring på Røsnæs og i England.

David Katznelson er bosat i England, men har købt en gård på Røsnæs, hvor han har igangsat sit eget rewilding-projekt af 14,5 hektar land. Samtidig er han ini­tiativtager til et borgerforslag om at gøre Røsnæs til en nationalpark. I et læserbrev i Nordvestnyt tidligere på ugen opfordrede han kommunalbestyrelsen til at gribe chancen og deltage i konkurrencen.

- Det er en fantastisk nyhed, at Kalundborg Kommune går ind i konkurrencen. Det er virkelig vigtigt, at der bliver grebet til handling på dette område, hvis vi vil bevare og genskabe noget af den vilde natur og biodiversitet i Danmark. Det kræver handling både fra private og offentlige, siger David Katznelson.

- Det her viser, at Kalundborg Kommune har ambitioner om at være en progressiv kommune, der vil det bedste for sine borgere og deres børn, fortsætter han.

Indtil videre har godt 9000 skrevet under på borgerforslaget om at gøre Røsnæs til nationalpark. Man kan skrive under på hjemmesiden borgerforslag.