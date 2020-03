Covid 19-konsekvenserne vil række langt frem i tiden, siger direktør Michel van der Linden. Foto: Bjarne Robdrup Foto: 1

En vifte af initiativer skal støtte erhvervsliv

Kalundborg - 24. marts 2020

I de seneste uger har corona/covid-19 haft stor betydning for det danske samfund, og ikke mindst det danske erhvervsliv. Effekterne mærkes også i Kalundborg.

- I Kalundborg Kommune har vi et ønske om at gøre, hvad vi kan for at afbøde effekterne mest muligt. I sagens natur er det i første omgang virksomheder i anlægs- og byggebranchen, som vi kan hjælpe for eksempel ved at omprioritere en række af de planlagte opgaver, vi skal løse her i Kalundborg Kommune, oplyser direktør Michel van der Linden.

- Vi ser det også som en af vores vigtige opgaver at informere erhvervslivet ,om hvilke tiltag, der er på vej, og hvilke, der bliver forberedt for at afbøde nogle af de konsekvenser, som corona-epidemien har ført og kommer til at føre med sig. Selvom Covid-19 situation stadigvæk er ny og medfører en række her-og-nu løsninger, så er det vigtigt at holde sig for øje, at konsekvenserne vil række langt ind i den tid, hvor vi ser en mere normal hverdag, understreger direktøren.

Fra kommunens side er der forsøgt at skabe et overblik over nuværende tiltag, kommende tiltag og tiltag, der befinder sig i en tidlig idéfase forhold til opgaveløsningen på det tekniske område i Kalundborg Kommune.

Alle medarbejdere i Kalundborg Kommune, der ikke løser kritiske og vitale funktioner, er sendt hjem for at arbejde hjemmefra. Det betyder, at erhvervslivet på samme måde som tidligere kan kontakte kommunen og få behandlet sager. De kan også som normalt sende byggesager ind. Forskellen er, at kontoret er blevet virtuelt, men sagen bliver behandlet som normalt, og der kan aftales videomøder.

Så virksomheder skal bare søge, så de fortsat kan bygge for kunderne, lyder opfordringen.

I forhold til planlagte anlægsopgaver så bliver disse gennemført, dog med nogle forholdsregler med hensyn til smittefare. Der kan være enkelte anlægsopgaver, som kan være vanskelige at gennemføre, fordi de kræver dialog med beboerne i et område eller lignende. Der bliver løbende vurderet, hvilke opgaver, der mest smidigt kan gennemføres, så de vanskeligst gennemførlige opgaver ikke blokerer arbejdsflowet.

Eksempler på dette er cykelstien til Røsnæs, kultur- og bevægelsespark Høng og udbuddet til den nye daginstitution Buldervang, der udsendes til de inviterede på fredag.

Direktør Michel van der LInden fortæller, at nogle vedligeholdsopgaver er sat i bero, medmindre opgaven opstår som en nødsituation. Kalundborg Kommune er forberedt på at have medarbejderne parat til at kunne udføre opgaver sammen med erhvervslivet omkring vedligehold med mere, når restriktionerne bliver lempet. Dette arbejde skal selvfølgelig kunne udføres uden at skabe nye smittekæder.

Fra staten er det udmeldt, at der kommer forskellige »pakker« til erhvervslivet. De konkrete tiltag forventes at blive offentliggjort via virksomhedsguiden, så det er tydeligt, hvordan erhvervslivet kan søge ydelser i relevante pakker.

Det er muligt at kontakte Kalundborgegnens Erhvervsråd for at få hjælp til, hvor der skal søges.

Kalundborg Kommune forbereder muligheder for at omprioritere indhold i nogle af anlægsaktiviteterne. Dette arbejde skal selvfølgelig godkendes af de respektive politiske udvalg og/eller kommunalbestyrelsen. Et eksempel kan være, at der på indvendigt vedligehold skal omprioriteres for at sørge for, at der kan laves så meget som muligt vedligehold i det kommende år.

Kalundborg Kommune er også ved at undersøge, om det er muligt at fremrykke nogle af de anlægsaktiviteter, der er vedtaget i budget 2020 og frem.

- Forberedelser skal forlægges til det politiske system, men vi er beredte, hvis muligheden kommer, fortæller Michel van der Linden.