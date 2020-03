En vaskeægte succes

Nu er det et år siden, at Lip's Autoteknik på Navervænget i Rørby åbnede en nybygget vaskehal. Og det var en beslutning, som man bestemt ikke har fortrudt.

- Jo, det er gået rigtig godt og langt over forventning, fortæller Marc Andreasen, ansvarlig for bilsalg og kunder hos Lip's Autoteknik. Han glæder sig over den store støtte og opbakning, som både værkstedet og vaskehallen oplever.