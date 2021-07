Jeanette Malling og søsteren Janni Johansen mener, at deres far fik en utilstrækkelig og uværdig behandling af hjemmeplejen i sin sidste tid.Foto: Thomas Rye

Søstre: En uværdig sidste tid for far

Kalundborg - 23. juli 2021 kl. 14:43 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Den sidste tid er sjældent let, men hvis man ikke får den nødvendige hjælp og pleje, kan den blive både uværdig og unødigt hård både for den døende og de pårørende. Det oplevede to søstre, da de tidligere på året mistede deres far.

For godt en måned siden tog søstrene Jeanette Malling og Janni Johansen afsked med deres far, Flemming Johansen, der efter et længere sygeforløb døde den 21. juni, 73 år gammel.

Flemming Johansen blev erklæret terminal i april i år. I begyndelsen af maj var han sammen med sine døtre til et møde hos palliativt team i Holbæk. Her fik han doseret smertestillende medicin, og familien blev rådgivet om, hvordan man bedst kunne håndtere den sidste tid.

- Anbefalingen fra palliativt team var, at der skulle tilknyttes faste hjemmehjælpere til min far, så de kunne lære hinanden at kende, og de bedst kunne opfylde hans behov, fortæller Jeanette Malling.

Sådan kom det imidlertid ikke til at gå.

- Det var stort set hver dag en ny hjælper, som mødte op. Det hørte til sjældenhederne, at de overhovedet kunne finde ud af at præsentere sig eller spørge til, hvordan far havde det. Oftest stod de bare i døren med deres iPad, spurgte ham om, hvad han skulle have hjælp til den dag, og hvis han som oftest ikke orkede at svare, så noterede de bare, at de havde været der, og kørte igen, fortæller Janni Johansen.

Søstrene beskriver et forløb, hvor deres far ikke kom i bad, fik personlig pleje eller fik gjort rent hjemme hos sig selv.

De oplevede personalet som fortravlet og uden de nødvendige forudsætninger for at tage sig af en døende.

Både formand Peter Jacobsen (DF) og næstformand Lars Kuhre Mortensen (S) i Kalundborg Kommunes ældre- og sundhedsudvalg beklager den oplevelse, som Flemming Johansen og hans døtre havde.

- Plejen af terminale patienter er et højt prioriteret område, men vi er udfordret af, at vi mangler personale på ældre- og sundhedsområdet, siger Lars Kuhre Mortensen.

- Normalt er vi faktisk gode til at tage os af terminale patienter. Jeg vil meget gerne i dialog med døtrene om deres oplevelse. Det er vigtigt, at vi lærer af sådanne episoder, så vi kan undgå dem i fremtiden, siger Peter Jacobsen.