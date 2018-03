En syngende lussing til et stadig mere splittet Danmark

Mandag d. 12. marts kl. 19.30 præsenterer Teaterformidlingen Femkanten sæsonens sidste forestilling. Det er det musikdramatiske stykke Forældremødet, som har spillet for fulde huse og med flotte anmeldelser på Bådteatret i 2017. Det er en grum og bizar fortælling om nutidsforældre med trang til at skubbe deres egne børn forrest i køen.

Men snart flyver der verbale lussinger og absurde anklager gennem luften. De vælter frem, mellem sidebenene og sammenbidte tænder. Alle rækker pænt fingeren i vejret, men peger bagefter direkte på hinanden. Ingen husker de unge det handler om. Så hvordan skal Fie og Jasper finde deres vej i et klasselokale, en skole, et samfund og en verden, hvor enhver er sig selv nærmest og ingen lytter til hinanden? Hvordan skal de nogensinde kunne mødes, når de voksne ikke engang kan?

Dybt forskellgie livssyn

Forældremødet er interessant, fordi det er en forestilling om os alle. Og om det store fællesskab, som vi er alle er en del af, men som vi har så svært ved at give os hen til, fordi vi hele tiden skal forbi »os selv«. Publikum kan glæde sig til at se en forestilling om, hvor absurd svært det kan være at rumme andre mennesker, sociale uligheder og forskellige livssyn, selvom grundpræmissen hedder fællesskab, klassekasse og kageordning. Om hvad der sker, når forældrene til 22 unge, med dybt forskellige livssyn og baggrunde, bliver sat sammen i ét klasselokale for at løse konflikter, men i stedet kommer til at skabe flere.