En stor, bred vifte: Se alle navne på pinsekunst-rutens udstillere her

Caia Elley Riemer holder åbent hus i Nyrup By 2 ved Kalundborg, hvor hun viser sine stærke malerier. I forbindelse med Kunst i Pinsen har hun beskrevet, at hun lider af skizofreni og PTSD, og at kunsten har hjulpet hende. Hun håber at kunne røre og hjælpe andre med sine billeder.Foto: Per Christensen

