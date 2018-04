Politikerne var onsdag enige om, at der nu skal fokus på at skabe en god ungdomsskole. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: En sammenlægnings-saga er slut Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En sammenlægnings-saga er slut

Kalundborg - 25. april 2018 kl. 20:30 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag blev der sat endeligt punktum i sagaen om en mulig sammenlægning mellem Musisk Skole og Kalundborg Ungdomsskole, da en samlet kommunalbestyrelse stemte imod fusionen.

- Den her proces har været i lang tid og været præget af udbredt uenighed. Nu kan vi i enighed sige, at vi ikke vil slå sammen, sagde Ole Glahn (R).

- Det her er godt for Musisk Skole, der kan vækste, og for Ungdomsskolen, der kan finde nye ben. Det er en dejlig dag og et dejligt punkt, vi skal vedtage, sagde Gunver Jensen (S).

Venstre, Radikale Venstre ogDansk Folkeparti, der oprindeligt satte undersøgelsen af en eventuel sammenlægning i gang, udtrykte alle glæde over processen.

Oppositionen snakkede derimod om en rodet proces, som mange »ville have været for uden«, som Niels Erik Danielsen (EL) formulerede det. Ole Glahn kunne ikke dy sig for at komme med en stikpille til oppositionen.

- Jeg kan ikke lade være med at komme med en lille bemærkning. Nu har vi gang på gang hørt fra S, SF og EL, at det var besluttet, hvad det her skulle ende med. Jeg synes, at I skal huske, at nu har vi hørt på de argumenter, der var, og vurderet. Så det med at tro, at flertalsgruppen altid vil køre noget igennem uden at høre, hvad der bliver sagt. Den kan I ikke bruge, sagde han.