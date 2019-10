Musuemsinspektør Mads Findal Andreasen fortalte og viste rundt i Højbyen i Kalundborg, da en gruppe af Sjællandske Mediers læsere torsdag kom på besøg, for at opleve en af Danmarks mest velbevarede middelalderbyer. I middelalderen var Kalundborg kendt for sine massive borganlæg, og bynavnet Kalundborg kan da også oversættes nogenlunde til »Borgen ved allikernes skov«. Foto: Mie Neel

En rejse tilbage til middelalderens Kalundborg

- Der er ikke mange steder i Europa, hvor man finder en by så svært befæstet som Kalundborg var det i middelalderen. Udover voldgrav og bymure, så var byen også beskyttet af hele to borganlæg: Vestborgen som blev grundlagt af byens grundlægger Esbern Snare i bestræbelserne på at beskytte Danmark mod pirater, og Kalundborg Slot, som i mange år var Danmarks rigsarkiv, og hvor blandt andet Christian II sad fængslet, fortalte museumsinspektør Mads Findal Andreasen fra Museum Vestsjælland.

