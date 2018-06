En 24-årig mand blev den 8. april i år anholdt under en ransagning i Bandidos' klubhus i Holbæk. Fredag blev manden fremstillet ved Retten i Holbæk, sigtet for et voldeligt overfald på en adresse i Føllenslev den 7. april. Foto: Kaj Ove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: En regulær afstraffelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En regulær afstraffelse

Kalundborg - 02. juni 2018 kl. 08:50 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det var en regulær afstraffelses­aktion.

Sådan sagde anklager Andreas Dahl i går i Retten i Holbæk, hvor han ville have idømt to mænd på 24 og 26 år henholdsvis 11 og 7 måneders ubetinget fængsel.

Helt så hårdt mente dommer Ann-Britt Belisario og de to domsmænd dog ikke, at de to mænd skulle straffes - omend de var enige i, at de var skyldige.

Den 24-årige mand slap således med seks måneders fængsel, mens den 26-årige fik fire måneders fængsel.

Den 24-årige mand, der er fra Holbæk, og den 26-årige mand, der er fra Stenlille, mødte om aftenen fredag den 7. april op på en adresse i Føllenslev, hvor en 28-årig mand, de begge kendte, var på besøg hos sin kæreste.

- Han skyldte min ven 7500 kroner. Min ven ville have sine penge igen, men han ville ikke betale, og så truede han min ven med Bandidos, sagde den 24-årige.

- Min ven ved, at jeg er i Bandidos, så han bad mig hjælpe. For mig drejede det sig ikke så meget om pengene, men man skal ikke true med Bandidos, når man ikke selv er medlem, fortsatte den 24-årige.

Da den 28-årige åbnede døren, modtog han et slag i ansigtet. Han smækkede døren i. De to mænd råbte efter ham, at han skulle komme ud. Da han nægtede, begyndte de at knuse husets vinduer med en potteplante og en skovl.

Den 28-åriges kæreste valgte derefter at bringe sig selv og den 28-åriges to-årige søn i sikkerhed uden for huset.

Den 24-årige og den 26-årige benyttede lejligheden til at trænge ind - her blev den 28-årige fastholdt, slået i hovedet med en vinflaske og udsat for flere slag og spark.

- Pludselig blev jeg sluppet, og de var væk. Jeg lå på gulvet og kunne høre min søn græde udenfor, fortalte den 28-årige i retten.

De to gerningsmænd blev hurtigt identificeret af politiet, der næste eftermiddag anholdt den 24-årige under en ransagning af Bandidos' klubhus i Holbæk. Den 26-årige blev anholdt senere samme dag af Sydsjællands og Lolland-Falsters Po-

liti.

Begge de tiltalte valgte efter en kort samtale med deres forsvarere at modtage dommen.