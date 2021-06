Se billedserie »Liv i Kalundborg Prisen« bestod af et maleri kreeret af kunstneren Britt Zenth fra Røsnæs, der sammen med Hans Munk overrakte prisen til Gitte og Niels Henrik B. Nielsen. Privatfoto

En pris og et farvel til Ole Glahn

08. juni 2021

Radikale Venstre i Kalundborg uddelte mandag den 7. juni årets »Liv i Kalundborg prisen 2021« til Lykkebjerg Bondegårdsferie, som ejes af Gitte og Niels Henrik B. Nielsen. Lykkebjerg Bondegårdsferie ligger i den sydligste del Kalundborg Kommune, hvor der tilbydes børnefamilier at holde ferie ude i naturen med mulighed for at nyde gårdens dyr - heste, køer, geder, høns, kaniner, katte og en hund.

Ud over at være et feriested arrangeres der koncerter og foredrag, og det er også muligt at leje lokaler til festlige lejligheder.

Prisen blev givet for et helt unikt koncept som kulturelt mødested i den sydligste del af kommunen, uden nogen form for kommunalt tilskud.

»Liv i Kalundborg prisen« bestod i år af et maleri kreeret af kunstneren Britt Zenth fra Røsnæs, der sammen med Hans Munk overrakte prisen til Gitte og Niels Henrik B. Nielsen.

Aftenen var et middagsarrangement for medlemmer af Radikale Venstre i Kalundborg, hvor der blev taget afsked med Ann og Ole Glahn. I talen gav Hans Munk, formand for Radikale Venstre i Kalundborg, udtryk for den store betydning Ole Glahn har haft:

- Du har haft en ganske særlig betydning for rigtig mange mennesker gennem dit politiske arbejde. Kombinationen af din politiske holdning og dine personlige værdier har været med til, at du hele tiden har bevaret respekten og ligeværdigheden for det menneske, som du stod/står overfor. Desuden har du altid haft en vilje til samarbejde, der har gjort, at man altid har følt sig set, hørt og forstået.

Michael Augustine understregede i sin tale den betydning, Ole Glahn har haft for ham, da de sad ved siden af hinanden i kommunalbestyrelsen:

- Jeg lærte rigtig meget af dig, også om hvordan det er muligt at få gennemført det politiske arbejde, lød det.