En ordentlig godbid til jul

Det bekræfter Manon Poulsen, Dyrenes No. 1 på Stejlhøj i Kalundborg.

Blandt de foretrukne gaver til hunde er store godbidder i form af lange pølser, som eksempelvis kan holde den beskæftiget under hele julemiddagen - og mere til.

- Vi har mange muligheder til hunde i alle størrelser - også små bamser til at bide i. Nogle af dem har et reb indeni, så de holder længe, fortæller Manon Poulsen med et stort smil.