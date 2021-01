En ordentlig bredflab

Dette døde eksemplar af en havtaske var omkring 50-60 centimeter lang og har vejet cirka fem kilo. Fisken kan blive op til to meter lang og opnå en vægt på omkring 50 kilo. Foto: Per Huniche Foto: Morten Hyrpel

Kalundborg - 19. januar 2021 kl. 18:24 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Havtasken er en speciel fisk, som måske ikke er blandt de allerkønneste. Det konstaterede fotografen med kaldenavnet Dyrenes Paparazzo - også kendt under navnet Per Huniche - på Asnæs, hvor han fandt et dødt eksemplar i tangen på stranden.

- Sådan en fætter her jeg godt nok aldrig set før ved vores kyster, så den måtte jeg lige undersøge lidt nærmere, fortæller Dyrenes Paparazzo, som valgte at bruge en »livline«. Han kontaktede besætningen fra fiskekutter KR142 Inge af Kalundborg, skipper Knud Lundgård og fisker Hans Jørgen Werth, og spurgte, om de plejer at fange sådan nogle?

Omkring Røsnæs- og Asnæsspidserne er havtasken temmelig sjælden, lød svaret, der også oplyste, at fiskerne fanger mange havtasker, når de er i Skagerak.

De to fiskere fortalte også Per Huniche, at havtasken lever på helt ned til 1000 meters dybde.

Havtasken, der har mange navne også kaldes bredflab, gumminakke og Harley Davidson, er en op til to meter lang fisk med meget stort hoved, der er udbredt i det nordøstlige Atlanterhav. Den lever især af andre fisk, som den lurer på, mens den ligger skjult på bunden i en dybde af indtil 1000 meter.

Havtaske er i øvrigt en af de mest magre fisk, der ligesom anden fisk indeholder sunde omega-3 fedtsyrer. Den kan tilberedes ved stegning og grill eller bruges i supper, og hoved og ben er gode til fiskefond.