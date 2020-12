En nytårsaften i selskab med bobler fra Bourgogne

Danskerne har i den grad taget den til sig. Hen over sommeren er den blevet vanvittig populær i Danmark - Cremant de Bourgogne.

Interessen for den franske mousserende vin har været stignede over de seneste år og har nået nyt højder i år.

Vinmand Kim Christensen, Kvickly Kalundborg, kan godt forstå begejstringen over den mousserende vin fra Bourgogne, som både fås i tør, halvtør og i en rosé-variant.

Smagen er frisk og delikat og med fine små bobler i brut-udgaven. Vælger man demi sec, altså den halvtørre, kan man godt servere skaldyr og fisk. Her passer den fint - også til salater.

- Der er en dejlig fylde og en dybde i smagen, som jeg tror er med til at gøre Bourgognen så populær.

Det er fra huset Moillard, at Kvicklys populære Cremant de Bourgogne kommer. Det er et vinhus, som har været i branchen siden før den franske revolution.

- Men vil man gerne lave et prishop og købe champagne til nytårsaften, så har vi også et bredt udvalg af muligheder, fortæller Kim Christensen. Og luksus-varianterne af champagne, har varehuset også et udvalg af.