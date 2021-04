Se billedserie Torsdag blev Kalundborgs nye citychef præsenteret. Det er den 63-årige Svend-Erik Kristensen fra Slagelse som har fået jobbet. Han starter i sit nye arbejde den 1. maj. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

En ny begyndelse for Kalundborg

Kalundborg - 15. april 2021 kl. 15:09 Af Thomas Rye

Den 1. maj starter den 63-årige Svend-Erik Kristensen som ny citychef ved Vores Kalundborg. Han ser det som sin opgave at være med til at genstarte og relancere Kalundborg oven på Coronakrisen.

Der bliver tale om en helt ny begyndelse i Kalundborg oven på flere måneders nedlukning under Coronakrisen.

- Vi står overfor noget der ligner en helt ny start for Kalundborg. Mange af byens handlende har måtte holde lukket i lang tid. Nogle har haft det meget svært, men det er en mulighed for en ny begyndelse og en relancering af Kalundborg, mener den 63-årige Svend Erik Krisensen.

- Lige som mange andre steder i landet, så står detailhandlen i Kalundborg med nogle udfordringer, men der er et stort potentiale i byen. Kalundborg har en meget bred vifte af butikker, og det burde være muligt at lokke folk fra oplandet til at køre til Kalundborg og bruge disse butikker, fortsætter han.

Vores Kalundborg har ansat ham i den nyoprettede stilling som citychef, der skal erstatte den tidligere funktion som aktivitetskoordinator. Han ser det som sin vigtigste opgave, at være med til at skabe selvtillid og optimisme blandt de handlende i Kalundborg.

- I den kommende tid er det mit mål, at jeg skal rundt og hilse på i alle de nye butikker. Problemstillingerne og udfordringerne vil være forskellige for butik til butik, men vi har alle en fælles interesse i at gøre Kalundborg til en levende og aktiv by, mener han.

Et tæt samarbejde med de enkelte butikker om udviklingen af Kalundborg er centralt i hans nye arbejde, mener Svend-Erik Kristensen.

- Det er mit mål at være en engageret og tilgængelig citychef, siger han.

Svend-Erik Kristensen har et langt cv, og har gennem årene blandt andet arbejdet for Sjællandske Medier, banker som Jyske Bank og Sparekassen Sjælland, Slagelse Kommune og derudover har han også været centerchef i Vestsjællands Centeret.

De mange erfaringer og hans store entusiasme var blandt hovedårsagerne til, at den 63-årige mand fik jobbet, men derudover var det også en faktor, at han kendte og tidligere havde arbejdet sammen med både erhvervschef Jens Lerager fra Kalundborgegnens Erhvervsråd og projektleder Morten Hass Augustsen, der er ansat af erhvervsrådet til at stå i spidsen for et projekt, der handler om at udvikle bymidten i Kalundborg.

- I forvejen havde vi taget skridt til et tættere samarbejde med Kalundborgegnens Erhvervsråd, da vores aktivitetskoordinator fik kontor hos erhvervsrådet. Vi håber at vi med ansættelsen af Svend-Erik Kristensen yderligere kan styrke dette samarbejde, siger Brian Sønder Andersen fra Kino den Blå Engel, der sammen med Glenn Swärd fra Swärds Guldsmedie, beklæder formandsposten i Vores Kalundborg.

Derudover havde Svend-Erik Kristensen også konkrete erfaringer med i bagagen, som der kan gøres god brug af i Kalundborg i den kommende tid. Han var nemlig med til at arrangere DM i Skills i Næstved i 2019.

- Det er oplagt at bruge store begivenheder som DM i Skills, Postnord Danmark Rundt og Tour de France til at promovere Kalundborg og byens enkelte butikker, mener Svend-Erik Kristensen.