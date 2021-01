Indtil nu har kvægavler Eirik Vinsand ikke blandet sig i debatten om linjeføringen af Kattegatforbindelsen. Nu mener han, at beboerne på Asnæs må til orde.Foto: Per Christensen

En motorvej vil ødelægge Asnæs

En fast forbindelse over Kattegat ligger fortsat mange år fremme i tiden. Foreløbig er der kun ved at blive udarbejdet en forundersøgelse, og indtil nu har beboerne på Asnæs, til forskel fra naboerne på Røsnæs, ikke højlydt blandet sig i debatten om linjeføringen for Kattegatforbindelsen.

Beboerne på Asnæs kan blive nødt til at organisere sig, hvis de skal til orde i debatten om linjeføringen for en eventuelt kommende Kattegatforbindelse, mener kvægavler Eirik Vinsand.

