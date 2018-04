Se billedserie Den strategiske midtbyplan, som der skal laves, skal kigge på hvordan Klostertorvet, Højbyen og Kordilgade kan blive bedre forbundet. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: En million til mere liv i bymidten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En million til mere liv i bymidten

Kalundborg - 17. april 2018 kl. 09:31 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Kommune fik forleden tildelt 500.000 kroner fra Realdania til at få udarbejdet en strategisk midtbyplan i Kalundborg. Kalundborg Kommune skal også selv lægge 500.000 kroner.

Planen skal blandt andet se på, hvordan Højbyen, Klostervet og Kordilgade bliver bedre forbundet og med mere liv og aktivitet.

- Det er meget positivt, at Kalundborg har fået penge til det. Men det er mere positivt den dag, at planerne skal realiseres, siger Henrik Petersson, formand for Vores Kalundborg.

- Der er behov for at der sker noget. Klostertorvet er ligesom aldrig blevet færdigt og er byens akilleshæl, Det gamle torv i Højbyen bliver bare brugt som p-plads, siger Henrik Petersson, som håber, at de kan blive gjort mere attraktive.

Ifølge Henrik Petersson, så kunne en bedre skiltning gøre gavn, hvilket handelsstandforeningen også tidligere har foreslået.

- Hvis du ikke bor i Kalundborg, så kan det være svært at vide, hvor gågaden er, siger Henrik Petersson.

Christian Sabber, plan- og miljøchef i Kalundborg Kommune, oplyser, at Kalundborg Kommune har fået de penge, som den søgte om til at lave den strategiske midtbyplan.

- Der sker mange ting for tiden i Kalundborg, hvor vi går fra at være en industriby til at være en uddannelsesby med ingeniøruddannelse med mere, siger Christian Sabber.

Den nye plan vil bygge videre på tidligere planer om at Højbyen, Klostertorvet og gågaden Kordilgade bliver knyttet tættere sammen.

- Planen skal se på, hvor det er, at vi skal styrke bylivet, siger Christian Sabber.