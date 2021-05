Mandag besøgte en lille gruppe af kommende elever for første gang deres nye skole, da Friskolen på Røsnæs startede deres egen førskoleordning Minirøs. Samtidig skulle skolen også for første gang holde skriftlig eksamen for sine afgangselever. Foto: Thomas Olsen

En mærkedag på Friskolen på Røsnæs

Mandag morgen var der ekstra travlt på kontoret på Friskolen på Røsnæs. Skolen skulle for første gang have afgangselever oppe til skriftlig eksamen. Men samtidig skulle skolen også tage imod syv helt nye små kommende skoleelever, der havde første skoledag på Minirøs, der er navnet på friskolens nye førskoleordning.

De ældste og de yngste elever var begge i centrum mandag på Friskolen på Røsnæs, der på en og samme dag holdt sin første skriftlige eksamen for afgangseleverne og for første gang arrangerede Minirøs for kommende elever.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her