Uddannelsesleder Henrik Lund er meget tilfreds med ansøgertallene til den nye diplomingeniøruddannelse i maskinteknologi i Kalundborg. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

En lovende start for ny ingeniøruddannelse

Kalundborg - 22. marts 2020 kl. 16:08 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag var en dag som var blevet imødeset med spænding på Professionshøjskolen Absalon. Her var der ansøgningsfrist for studerende som søger ind på Kvote 2, og dermed var dagen den første rigtige mulighed for at måle, hvor stor interessen er for skolens nye uddannelse som diplomingeniør i i maskinteknologi Kalundborg. Klokken 12.00 blev spændingen udløst, og Henrik Lund, der uddannelsesleder på den nye uddannelse kunne konstatere, at han står med seks ansøgere, som har søgt uddannelsen som førsteprioritet.

- Det er jeg faktisk ret godt tilfreds med. Det stemmer meget godt med vores forventninger, og skal sættes op imod at vi er en helt ny uddannelse, som det endnu ikke er alle der kender til. Samtidig er vores ambitionsniveau det første år at starte med et hold på omkring 20 studerende. Set i den sammenhæng, så er ansøgertallet meget lovende, siger Henrik Lund.

- Samtidig er den typiske profil for en diplomingeniør i maskinteknologi en studerende med en gymnasial baggrund. Derfor er det vores forventning, at langt de fleste af vores kommende studerende vil søge ind på Kvote 1 til sommer, fortsætter han.

Professionshøjskolen Absalon har i de seneste måneder gjort meget for at promovere uddannelsen, og skabe opmærksomhed omkring den.

- Vi har i år gjort en ekstraordinær indsats, for at sikre at så mange som muligt ved, at man nu kan uddanne sig som ingeniør i Kalundborg. Vi har her blandt andet gjort brug af de erfaringer man gjorde sig, da man startede uddannelsen som diplomingeniør i bioteknologi i Kalundborg, siger Henrik Lund, der forventer at størstedelen af de studerende på den nye uddannelse vil komme fra Kalundborg Kommune og nabokommunerne.