En lidt småfræk juleudstilling

Filtning har eksisteret i mere end 2500 år, men teknikken med at filte med nål, som Mette Søyland benytter til sine figurer, har kun være brugt i cirka 30 år.

Oprindeligt brugte man vand og sæbe til filtning, men med den »nye« teknik, kan man nøjes med at bruge en enkelt nål med små modhager. Den teknik gør at man lettere kan lave små fine detaljer og derved lave meget udtryksfuld værker. Dette ses tydeligt på figurerne, som er meget detaljerede og levende at se på.