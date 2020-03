Mange medarbejdere med rådhuset som arbejdsplads er sendt hjem - men ikke til ferie. De arbejder hjemmefra med deres respektive områder, siger borgmester Martin Damm (V). Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

En krisestab skal styre kommunen

Kalundborg - 14. marts 2020

Af Bjarne Robdrup

Hver dag klokken 14 mødes den samlede direktion med borgmester Martin Damm for at afklare og løse konkrete udfordringer for Kalundborg Kommune.

Det er konsekvensen af det udbrud af coronavirus, som delvis har lukket landet ned.

Og som i landets øvrige 97 kommuner er alle offentligt ansatte, som ikke arbejder med livsvigtige opgaver, sendt hjem.

Men det er ikke hjemsendelse til ekstra ferie, understreger borgmester Martin Damm (V).

- Forskellen er, at medarbejderne hver især varetager arbejdsopgaver, præcis som de gør det på rådhuset. Det er klart, at det er en ganske anden situation for den enkelte, men det er vigtigt at understrege, at rådhuset - og kommunen - ikke er gået i dvale. I samarbejde med de respektive team- og afdelingsledere er der præcise planer for, hvad de enkelte laver. Det er i den sammenhæng meget vigtigt, at vi som kommune ikke mister momentum, men at energi og niveau fastholdes, siger borgmesteren - og giver et eksempel:

- Vi har i øjeblikket ekstraordinært mange byggesager og ansøgninger til behandling i kommunen. Det arbejde skal vi naturligvis fortsat have fuld fokus på, ikke mindst fordi det betyder noget for den enkelte ansøger - og for de virksomheder, som knyttes til byggeopgaverne.

En af krisestabens faste medlemmer er chefen for sundhed og myndighed, Ann-­Charlotte Nør-Pedersen.

- Det er klart, at vi især har fokus på lokale konsekvenser af virusudbruddet, hvor der skal træffes konkrete beslutninger. Krisestyrings­staben opererer ikke som sådan med en fast dagsorden, men ud fra konkrete, aktuelle og nødvendige behov for løsninger, forklarer Ann-­Charlotte Nør-Pedersen.

Som omtalt i Nordvestnyt i går er flere politiske møder allerede aflyst. Kommunalbestyrelsens møde 25. marts er et af dem.

Det betyder, at en lang række politiske beslutninger nu er lagt i hænderne på borgmesteren efter gældende lovgivning. Om det siger Martin Damm:

- De sager, jeg kan træffe beslutninger i, er sager, som er uopsættelige, og som har konkret betydning for den eller de borgere og virksomheder, sagerne berører.

Men der kan vel også være sager til øjeblikkelig beslutning, hvor man kunne forestille sig, at der var knyttet politisk uenighed til en afgørelse?

- Ja. Det er klart. I sådanne sager vil jeg vælge at tage en snak med de respektive gruppeformænd. Det, der her er afgørende er, at en afgørelse skal kunne træffes i tide i forhold til selve sagens karakter.