En kamp for genoptræning

Efter en blodprop i hjernen er genoptræning meget vigtig i forhold til at komme på benene igen. Det fortæller arkitekt Bent Falk, som imidlertid har erfaret, at i Kalundborg Kommune skal det åbenbart ikke være let at få den nødvendige hjælp:

- Min hustru Lone blev ramt af et stroke i begyndelsen af september, og da hun blev udskrevet fra hospitalet, fik hjemkommunen ansvaret for genoptræningen. Dét har ikke været en positiv oplevelse. Det har der­imod været præget af modvillighed og konfrontationer, og det er lige præcis den slags, man ikke har brug for, når man har behov for hjælp og er voldsomt presset i forvejen.