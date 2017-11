Se billedserie Katrine Bille kommer til Kalundborg og giver en forrygende familienytårskoncert 7. januar på Musisk Skole.

En julegave med Katrine Bille eller Motor Mille

Kalundborg - 20. november 2017 kl. 13:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bedsteforældre kan somme tider synes, at det er vanskeligt at finde på en gave til børnebørnene. Nogle har nu fundet på at give billetter til nytårskoncerten med Katrine Bille, bl.a. kendt fra Ramasjangs »Lille Nørd«, eller til den senere koncert med Motor Mille, på Musisk Skole i Kalundborg.

I »Lille Nørd« legede og lærte Katrine Bille om alverdens dyr. Her i efteråret 2017 optager hun et helt nyt program, der går i luften i starten af 2018 på Ramasjang. Det sker sammen med Thomas Buttenschøn og kommer til at hedde »Luk op, luk i«. Hun udsender også sit andet album med nye børnesange i foråret 2018. Hendes første anmelderroste album hedder »Fugle flyver frit« og består af skønne tekster og melodier, der taler til børn i alle aldre.

- Jeg glæder mig sådan til at komme ud og synge igen. Jeg har holdt en lille pause, fordi jeg i sommer fik en dejlig søn, fortæller Katrine Bille.

Man kan opleve hende live, når hun synger, danser og hygger sammen med sit band søndag den 7. januar til en forrygende familienytårskoncert.

Danser og synger

- Motor Mille kender vi næsten alle sammen fra Monster Busters, Cirkus Summarum og Ramasjang Club, hvor hun elsker at danse. Søndag den 8. april kan man opleve den seje pige med de lyse fletninger i et show med sange, musik, dans, sjov og ballade. Mille spiller ellers med i »Peter Pan« med Folketeatret samme dag, men hun kan godt lige nå til Kalundborg og synge for os sammen med Milles Band, oplyser børnekulturkonsulent Søren Vind.

Billetter kan købes på kalundborgbib.dk under Det sker. De koster 100 kr. Der er et begrænset antal billetter. Arrangør er Den Kulturelle Rygsæk.