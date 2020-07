En hund efter gode læseoplevelser

Børn der har svært ved at læse og mangler motivation til at komme i gang, kan ofte have god hjælp ag en læsehund.

I to år har Kalundborg Biblioteker brugt læsehunde til at styrke børns læsefærdigheder og give børnene gode læseoplevelser. Og erfaringerne har været gode.

- Mange undersøgelser har vist, at læsning med hunde er en fantastisk måde, hvorpå man kan forbedre selvtillid og tale-egenskaber. Dette fordi, at det giver en mulighed for at tale højt, men uden den menneskelige »bedømmelse«. Det kan mindske den stress, som et barn normalt vil føle, når de læser højt i klasselokalet, forklarer Mihaela Carmen Boock Jensen fra Kalundborg Biblioteker.