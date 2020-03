En hel dag med »Kunst på grænsen«

Kalundborg Folkeuniversitet prøver som noget nyt at lave en hel Kunstdag i samarbejde med Kalundborg Kunstforening og Biblioteksklubben. Det foregår lørdag den 7. marts fra kl. 9 til 17, hvor man hele dagen beskæftiger sig med kunst under temaet »Kunst på grænsen«.

Dagens første foredrag handler derfor om »Emil Nolde og kunsten i Grænselandet«. Her vil kunstformidler Christina Klestup Hansen gå tæt på Emil Nolde og hans særlige forhold til det dansk-tyske grænseland, hvor han boede det meste af sit liv.

Med sin ekspressive palette rykkede Nolde grænserne for det moderne maleri og skrev sig ind i kunsthistorien, men hvordan hænger de banebrydende værker - og myterne om dem - sammen med Noldes sympati for nazismen? Hør mere om maleren og mennesket Emil Nolde og hans liv i grænselandet.

I det næste foredrag »Kunst på grænsen - hvor går grænsen mellem kunst og krænkelse?«, vil Christina Klestrup Hansen diskutere: hvad er kunst? Moderne kunst har længe afsøgt grænserne for, hvad man kan vise æstetisk, men hvor langt bør kunsten egentlig gå?

Foredraget viser eksempler på nationale og internationale kunstnere, der går lige til grænsen - og over - via kontroversielle emner eller metoder. Bliv klogere på grænsen mellem kunst og krænkelse i en tid præget af mediestrømme, globale konflikter og ikke mindst ytringsfrihed.

I foredraget vil hun blandt andet se nærmere på de grænser, der blev lagt for kvindelige kunstneres arbejde i slutningen af 1800-tallet, samt på de grænsedragninger, der blev trukket mellem mænd og kvinder i datidens kunstkritik. Foredraget fokuserer på Anna Anchers kunst og virke, men vil også inddrage andre fremtrædende kvindelige kunstnere fra perioden, så som Elisabeth Jerichau Baumann og Anne Marie Carl Nielsen. Statens Museum for Kunst viser en stor udstilling om Anna Ancher her i foråret.