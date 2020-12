En halv million kroner mere til Røsnæs Rundt

Begge udvalg har også godkendt, at der gives en anlægsbevilling på 514.643 kr., som finansieres af kommunens kasse.

- Vi har givet en halv million kroner ekstra til Røsnæs Rundt. Men vi har også fået utroligt meget for pengene, når man kigger på de midler, som er skaffet udefra, siger Ole Glahn (R), formand for kultur- og fritidsudvalget.

To af de 13 landmarks, Naturrummet og aktivitetshuset/kajakhotellet på havnen, er bygninger i landskabet. De andre landmarks er små opholdssteder, udført i træ, der iscenesætter landskabet og fortæller en historie om netop dette særlige sted på Røsnæs.

Projektet har været undervejs siden 2013 og er skabt i et tæt samarbejde ­mellem Røsnæs Udvikling og Beboer­forening og Kalundborg Kommune.

Røsnæs Rundt har bidraget til at sætte fokus på mulighederne for aktivt at bruge naturen og de gode fortællinger, der er på Røsnæs.