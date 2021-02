En håndsrækning til trængte familier

- Årsagerne til, at familien kan være under pres, er vidt forskellige. Nogle har været igennem en skilsmisse og er nu alene med børnene, andre har fået en fødselsdepression eller er gået ned med stress. Det kan også være førstegangsforældre, der har fået tvillinger, eller en familie hvor børnene har alvorlig kolik, fortæller Stine Welent Andersen, der er koordinator for Home-Start Nordvestsjælland.

- I lange perioder har børnene været sendt hjem fra skole eller dagtilbud, forældrene arbejder måske også hjemmefra, og de får endnu sjældnere mulighed for at se venner og familier. Det slider på os allesammen, men de som i forvejen var under pres er særligt sårbare, siger koordinatoren. Sidste weekend fik hun en god ide, til hvordan man kunne hjælpe nogle af de allermest pressede.

Home-Start allierede sig med restaurant Suri i Holbæk, der indvilligede i at stå for at tilberede maden. Foreningen Sidesporet tilbød at stå for det praktiske arbejde med at levere maden ud til familierne, mens frivillige med Home-Starts lokale bestyrelsesmedlem Lene Pries i spidsen sørger for leverancerne i Kalundborg.