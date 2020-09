Se billedserie Bregninge Å er ifølge lyst­fiskere blevet vanrøgtet igennem mange år, men er dog alligevel hjemsted for en mindre ørredbestand. Der bliver gydt i åen, men produktionen kunne være meget større til glæde for alle de lystfiskere, der har hjemmevand i Sejerøbugten, hvor Bregninge Å har sit udløb. Privatfoto

En håndsrækning til Bregninge Å

Lodsejere, Kalundborg Kommune og ikke mindst Kalundborg Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande, har slået pjalterne sammen og forberedt et større restaureringsprojekt i Bregninge Å, der løber til Sejerøbugten ved Saltbæk Vig.

Det er mere end halvandet år siden, Tim Krarup Sørensen og Rune Hylby, bandeleder i Den sjællandske Grusbande - der er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund - var på sightseeing i vandløbet Bregninge Å. Et mindre vandløb, der i tidens løb er blevet mishandlet, men som dog den dag i dag er hjemsted for en lille bestand af ørreder, oplyser Rune Hylby.

De to herrer var rundt i det meste af åen for at kigge på strækninger, hvor det ville give mening at restaurere med gydegrus og skjulesten, for det trænger Bregninge Å i høj grad til for at hjælpe den lille ørredbestand.

Én af strækningerne var bestemt egnet, og efter både beskrivelse af projektet og en stor velvilje fra lodsejerne kunne den lokale Kalundborg-forening og Grusbanden sende et forslag til Kalundborg Kommune, der sagsbehandlede og siden godkendte projektet.

- Gudskelov, og vi står nu på tærsklen til at kunne udføre dette fantastiske projekt på en halv kilometer lang strækning af åen, lyder det fra Rune Hylby.

Der skal lægges i omegnen af 50 tons gydegrus i vandløbet og en stor stor håndfuld skjulesten.

- Det bliver fantastisk, og netop samarbejdet og logistikken mellem Kalundborg Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande, har været overordentlig frugtbart, fortsætter Rune Hylby, der var i Bregninge Å for 14 dage siden for at lave et par bestandsanalyser af den lidt spinkle ørredbestand på projektstrækningen, inden der skal lægges gydegrus i vandløbet.

Denne monitorering er meget vigtig og kan dokumentere effekten af denne frivillige indsats for miljøet.

Selve projektet, der skal udføres, kræver nogle folk til at rive gydegrus til rette og til at lægge skjulestenene rigtigt i det alt for brede vandløbsprofil.

Gydegruset lægger Kalundborg Kommune i vandløbet et par dage inden, og skjulestenene er blevet skænket af en af lodsejerne. De ligger allerede i brinken af vandløbet og skal blot graves frem.

Deltagerne mødes lørdag den 26. september klokken 10.10 ved p-pladsen, Bregninge Grill, Kalundborgvej 65, hvorefter man i fællesskab går ned til strækningen af åen. Alle skal medbringe støvler, skridtstøvler og i øvrigt fornuftigt tøj. Derudover må de gerne tage lidt haveredskaber med som rive, skovl og meget gerne en trillebør.