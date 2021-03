En guide til gode samtaler med unge

Hvordan kommer vi som forældre eller lærere i gang med en god samtale? og hvordan kan vi sikre os, at de unge mennesker overhovedet vil fortælle os noget eller lytte til dét, vi har at sige?

I bogen »Gode samtaler med unge - Samtaleguide til forældre og lærere« er der inspiration og ideer til at skabe gode samtaler med unge mennesker. Samtaleguiden er en efterfølger til bogen: Tal med din teenager - Kvæl konflikterne og styrk selvværdet.

En læser siger om bogen: »Jeg ville ønske, at jeg havde læst denne bog da mine unge var yngre. Bogen er fuld af inspiration og gode eksempler til at få startet de gode samtaler og er forklaret på en ukompliceret måde, så det bliver nemmere at coache ungdommen.