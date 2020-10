Se billedserie Glarmester Michael Rasmussen fejrer 1. november et års fødselsdag med sin forretning. Og det gør han efter et år med succes, hvor kunderne er strømmet til. Fotos: Jørn Nymand

En glasklar succes for glarmester

Kalundborg - 27. oktober 2020 kl. 07:50 Kontakt redaktionen

Beliggenheden i Kordilgade virker efter hensigten for kommunens nye glarmester.

Den 1. november er det et år siden, Michael Rasmussen åbnede Kalundborg Glarmester i Kordilgade 45. En beslutning han bestemt ikke fortryder.

- Det har virkelig været et godt år, fortæller Michael Rasmussen.

Han forsøgte i første omgang at åbne forretningen hjemme på Pilekrogen i Svebølle, men der kom ikke ret mange kunder, og så tog han til Kalundborg for at dele lidt reklame-materiale rundt for på den måde at få kunder, og det var i den forbindelse, at han så de ledige lokaler i Kordilgade.

Michael Rasmussen ringede efterfølgende til udlejer af nummer 45, og så tog det ellers fart.

- Kunderne har taget virkelig godt imod mig. Det drejer sig om blandt mange andre både erhvervs- og privatkunder, sommerhusejere, kirke og sportshaller. Opgaverne har været mange, og jeg er naturligvis glad for at have fået så god en start, fortæller Michael Rasmussen.

Som en af forklaringerne nævner han, at service, venlighed og rimelige priser er noget af det, man når langt med.

- Kort tid efter jeg åbnede, havde jeg faktisk lavet 70 billed- og plakat-indramninger for kunderne, og det er normalt, hvad jeg har lavet i løbet af et år.

- Og jeg er altid klar til at rådgive kunderne, så de får gjort det rigtige valg af ramme, siger Michael Rasmussen.

Glarmesteren har en bred vifte af tilbud lige fra lavenergi termoruder, nye døre og vinduer, kitning af vinduer, ligesom Michael Rasmussen også tager sig af forsikringsskader, hærdet glas og fortsatsruder.

Og har man brug for et spejl i et specielt mål, så klarer han også den opgave.

Michael Rasmussen er meget glad for sit fag og samtidig lidt urolig for dets fremtid, idet der er stor mangel på unge, der har lyst til at gå ind i faget.

Uddannelsen som glarmester veksler mellem praktik- og skoleophold i løbet af uddannelsens cirka fire og et halv år. En glarmester arbejder med glas, tilskæring, slibning, polering og hulboring af alle typer glas.

På skolen lærer man at tilskære, slibe og polere alle typer glas. Man lærer også at sætte ruder i vinduer og døre, at udskifte bilruder og indramme billeder.