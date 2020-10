Foredragsholder Henning Bonde ved genforeningsstenen på Esterhøj i Odsherred. Privatfoto

En genforening mange kan lære af

Kalundborg - 20. oktober 2020 kl. 07:53 Kontakt redaktionen

Genforeningen i Sønderjylland for 100 år siden, som gav nogle uoverensstemmelser i området, har efterfølgende udviklet sig i fred og fordragelighed. Folk fra hele verden kunne lære noget af det, da det mange steder har givet årelange krige, når to nationer er blevet skilt ad og skulle genforenes.

Her i 100-året for Genforeningen er de ca. 600 genforeningssten, der er rejst over hele landet, blevet fredet.

- Hvad der skete i 1920 på vores egn her i Nordvestsjælland, vil Henning Bonde, som er formand for den lokale Grænseforening, fortælle om i sit foredrag onsdag den 28. oktober kl. 19 i Ubby Forsamlingshus, oplyser Marianne Højland Larsen, formand for Foreningen Norden Kalundborg. Arrangementet holde i samarbejde med LOF.

I Nordvestsjælland er der 13 genforeningssten foruden en række andre minder, som plantning af træer, udsmykning i kirker, mindetavler, og private mindesten i folks haver, er der også eksempler på.

De tunge sten blev bragt frem til opstillingsstedet af store frivillige folkeskarer i løbet af de lange sommeraftener i 1920 - efter den »almindelige« arbejdstid. Genforeningsstenen på Esterhøj i Odsherred blev slæbt fra vandkanten til den 83 meter høje bakke.

- Vi holder afstand i henhold til de retningslinjer, som er udstukket og på grund af den nuværende pandemi med covid 19, vil alle foredrag blive holdt i den store sal i Ubby Forsamlingshus, så vi kan holde den påbudte afstand.

- Vi skal alle bære mundbind i forsamlingshuset, når vi går rundt både i foyeen og i salen. Kun når vi sidder ned, må vi tage mundbindet af. Foreningen udleverer mundbind ved indgangen, oplyser Marianne Højlund Larsen.

Der er håndsprit ved indgangen til salen.

Man kan melde sig til foredraget på LOF's hjemmeside: https://lof.dk/nordvestsjaelland/foredrag-debat eller på tlf. 59561414, eller man kan bare møde op til foredraget på dagen.

Hvis man ikke har tilmeldt sig alle tre foredrag, som holdes i efteråret, er prisen for et enkelt foredrag for medlemmer 75 kr. og for ikke medlemmer 100 kr.

I løbet af aftenen er der en kaffepause, som værten for forsamlingshuset står for, og dette er inkluderet i prisen.