En fængende rejse tilbage i tiden

På museet får man en meget levende og håndgribelig oplevelse af, hvordan livet blev levet på landet for omkring 50 til 70 år siden. Det er en flok på 10-20 frivillige ildsjæle, der holder gang i udviklingen af museet hver onsdag formiddag. Den seneste vinterperiode, hvor museet er lukket, er brugt til at skabe en endnu bedre opdeling med skillerum mellem de utallige udstillinger.

Og der er mere nyt på vej efter museet har fået en donation fra Bent O. Jørgens Fond på 35.000 kr. Pengene skal bruges til at bygge et halvtag til de mange landbrugsmaskiner. Derudover har man fået 10.000 kr. fra Dansk Tennis Fond til indkøb af en ny varmepumpe.

Landbomuseet giver et unikt indblik i, hvordan man boede man på landet, hvilke håndværk der var gang i, fritidssysler, skolegang, legetøj og meget andet. Mange af de håndværk, som præsenteres på museet, finder ikke længere, så det er sidste udkald, hvis man lige vil have et indblik i, hvordan livet blev levet før mekaniseringen og den efterfølgende digitalisering tog fuldstændig over.