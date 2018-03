En eftermiddag om Sigrid Undset

På onsdag eftermiddag den 14. marts er der lejlighed til at høre om Sigrid Undset - om hendes liv og forfatterskab, når der holdes et »Mellem Himmel og Jord«-møde i Kirkeladen ved Vor Frue Kirke kl. 14.30. Det er Mogens Pedersen, der fortæller om Sigrid Undsets første to år i kancelliråd Gyths Gård. Sigrid Undset blev født i Kalundborg, men efter to år her flyttede familien til Oslo.