En dræbt af skud og to alvorligt såret: Politiet efterlyser nu vidner

Politiet er lige nu massivt til stede på Nørre Alle ved Meny i Kalundborg. Det skyldes, at der har været en skudepisode omkring klokken 18.12.

Det bekræfter vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Boye Rasmussen, over sn.dk.

- Jeg kan bekræfte at tre personer er ramt af skud, en er afgået ved døden mens de to andre er alvorligt såret og kørt til behandling på sygehuset, siger vagtchefen til sn.dk.

Politiet har afspærret et større område ved Nørre Alle og er i gang med at sikre spor. Ellers er politiet meget tilbageholdende med yderligere information.

Om skyderiet er banderelateret kan politiet endnu ikke sige noget om, da de endnu ikke kender motivet til skyderiet.

Hvorvidt der er tale om en eller flere gerningsmænd på flugt kan heller ikke oplyses.

Sn.dks journalist på stedet fortæller, at det vrimler med politi, og han tæller omkring 15 politibiler på stedet samt politihunde. Desuden er hele Menys parkeringsplads blevet afspærret ligesom politiet har afspærret et større område ved Lupinvej.

Derudover kunne vores journalist fortælle, at politi og brandvæsen også er til stede på Eskebjergvej bag Birkendegård, hvor en varebil har været sat i brand. Den melding indløb klokken 18.26 til politiet.

I en pressemeddelelse udsendt tirsdag aften klokken 21.35 fra Midt og Vestsjællands Politi fremgår det, at der nu er iværksat en omfattende efterforskningsindsats, herunder en række tekniske undersøgelser, der forventes at ville vare natten igennem.

Flere ambulancer og politipatruljer blev sendt til stedet, hvor det kunne konstateres, at tre yngre mænd var ramt af skud, heraf var den ene afgået ved døden. De to øvrige indbragt til hospital i kritisk tilstand.

Samtidig oplyser politiet, at det ikke kan udelukkes, at den brændende bil kan have relation til drabet på Nørre Alle. Derfor hører politiet meget gerne fra vidner, der måtte have observeret noget mistænkeligt eller usædvanligt omkring Eskebjergvej i løbet af dagen.

Ligesom politiet også meget gerne vil høre fra vidner, der har gjort observationer i området omkring Nørre Alle før, under eller efter drabet kl. 18.12. Oplysninger kan ringes ind på tlf. 114.

Politiet kender endnu ikke identiteten på de tre skudofre, ligesom der ikke kan gives yderligere oplysninger om de to tilskadekomnes tilstand.

- Vi forventer ikke at kunne give yderligere oplysninger i sagen før tidligst onsdag formiddag, lyder det i pressemeddelelsen.

Midt- og Vestsjællands Politi vil i onsdag være til stede i området med den mobile politistation fra kl. 10.00.