En dobbelt general­- forsamling i kirkeligt regi

Kalundborg - 16. februar 2020

I år prøver Menighedsplejen i Kalundborg Provsti og Menighedsrådsforeningen i Kalundborg Provsti at holde fælles aften for henholdsvis generalforsamling i Menighedsrådsforeningen og dernæst årsmøde for Menighedsplejen.

Da det er næsten sammenfaldende personkreds, har Menighedsplejen opfordret Menighedsrådsforeningen til at prøve denne form for generalforsamling, fortæller formanden for Menighedsrådsforeningen, Bodil Therkelsen.

Derfor begyndes den fælles aften med spisning, hvorefter de to bestyrelser holder hver deres generalforsamling, inden der sluttes af med kaffebord.

Menighedsplejen i Kalundborg provsti er en del af samvirkende menighedsplejer og har sit virke over hele provstiet.

Menighedsplejen har til formål at udøve omsorg og håndsrækning til de mennesker, der har brug for omsorg. Menighedsplejen arrangerer udflugter om sommeren, juleaften i aktivitetscentret og yder også økonomisk håndsrækning i form af julehjælp.

Menighedsrådsforeningen har til formål at samle menighedsrådsmedlemmer til debat, uddannelse og drøftelser om det at være rådsmedlem.

Det kan være kurser om de enkelte poster i menighedsrådet, der er efter behov, it-kurser, debat omkring landsdækkende emner, for eksempel den igangværende debat om gudstjenestens liv og ligeså at indgå i samarbejde med provstiet omkring provstiets udvikling.

Blandt andet er de fælles om at indbyde til kurser om menighedsrådsvalget og om en provstidag.

Menighedsrådsforeningen er samtidig en del af Landsforeningen af Menighedsråd og har ret til at sende fire delegerede til landsforeningens årsmøde den 5.-7. juni.

Det er i år ganske særligt at være delegeret, da foreningen fejrer 100-års jubilæum.

Den lokale menighedsrådsforening afholder alle udgifterne til de delegeredes ophold på Nyborg Strand.

- Da det er en anderledes form for afholdelse af generalforsamlinger, ser vi frem til, at der kommer mange for at give os input til fremtidige generalforsamlinger, siger Bodil Therkelsen.

