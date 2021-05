En dejlig forårsflirt med elektrisk charmør fra Italien

Fiat 500e er designet med udgangspunkt i den ikoniske Fiat 500, alle allerede kender, og med respekt for de afdæmpede og rene linjer, som bevarer alle de ikoniske stilindikationer. Man har bevaret dens rødder og designet dens interiør med henblik på at gøre kabinen mere rummelig.

Derudover har den et lækkert infotainment system med en 10,25 tommer skærm med hurtig bluetooth-opkobling. Systemet er brugervenligt, lettilgængeligt og minder om en smartphone for at gøre det så let at finde ud af som muligt.