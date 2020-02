Denne benterning er blandt de fund, man allerede har gjort i den jord, som arkæologerne vil have hjælp til at undersøge.Foto: Museum Vestsjælland

En dag som middelalder arkæolog

Jorden, som børnene kan være med til at undersøge, stammer fra en arkæologisk undersøgelse foretaget i forbindelse med nedgravningen af en ny vandledning fra Adelgade ind gennem museets port til gårdspladsen i januar. Fire steder blev der fundet jord indeholdende middelalderligt affald. I jorden fra parkeringspladsen blev der gjort et meget fint fund - en cirka 700 år gammel terning, lavet af ben.

- Jorden er blevet vandsoldet, det vil sige at jorden er blevet vasket igennem en si, så det, børnene skal arbejde med, kun består af sten, grus og det affald, der er blevet smidt ud for 700-800 år siden, måske fra dengang Esbern Snare boede på Vestborgen tæt ved museet, fortæller David Barry, der er formand for Kalundborg Museumsforening.

- De fleste genstande i jorden vil være mindre end cirka en centimeter. Det kan for eksempel være forkullet korn, frøkapsler og fiskeryghvirvler. Jorden er fuld af sådanne genstande. Hvis man er heldig, kan man måske finde en perle, et fragment glas, et potteskår eller nogle granater fra en norsk kværnsten. Ingen ved, hvad jorden indeholder, så børnene kan være heldige at finde noget rigtigt interessant, siger David Barry.