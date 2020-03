Kalundborg er torsdag morgen ramt af et massivt antal aflysninger på grund af frygten for at sprede Coronavirus yderligere. Foto: Per Christensen

En bølge af aflysninger rammer Kalundborg

Hos Kalundborg Kommune er man i skrivende stund ved at gennemgå hvilke tiltag som er nødvendige for at imødegå Coronasmitten. Det ligger dog fast at Kalundborg Jobcenter lukket i foreløbig to uger, at kommunen opfordrer de ansatte til så vidt muligt at undgå fysisk borger kontakt og har aflyst alle arrangementer.