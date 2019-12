Et nyt samarbejde mellem personalet på kommunens skoler og Kalundborg Kommune skal sikre bedre trivsel og lvalitet i undervisningen. Foto: Claus Stener

Send til din ven. X Artiklen: En bedre folkeskole gennem respekt og tillid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En bedre folkeskole gennem respekt og tillid

Kalundborg - 03. december 2019 kl. 15:06 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

God kvalitet i undervisningen og bedre trivsel for både elever og personale på skolerne. Det er målene for et nyt samarbejdsprojekt mellem Kalundborg Kommune og de ansatte på kommunens folkeskoler.

- Siden 2013 har lærerne oplevet megen topstyring. Med det nye samarbejde viser Kalundborg Kommune lærerne tillid og åbner op for, at de i højere grad kan bruge deres faglige kompetencer og personlige dømmekraft til at finde de rigtige løsninger til deres skole, klasse og elever, siger Karen Sørensen, der er formand for Lærerkredsen i Kalundborg Kommune.

Samarbejdet tager udgangspunkt i begrebet »Professionel Kapital«, som blandt andet handler om godt lederskab og tillidsfuldt samarbejde.

Skolens professionelle kapital hænger sammen med ledelse og samarbejde på skolen. Det vil sige kvaliteten af de relationer, der er mellem de ansatte på skolen, hvor det har afgørende betydning, at man har gensidig tillid, retfærdighed og samarbejde. Derfor er det væsentligt, at skolens såkaldte professionelle kapital omfatter alle ansatte på skolen. Undersøgelser viser, at folkeskoler med høj professionel kapital har højere trivsel, højere engagement, lavere stress og større tilfredshed.

- Vi har alle en interesse i at skabe en Folkeskole, hvor eleverne trives og oplever et højt fagligt niveau samt, at vi formår at rekruttere og fastholde dygtige og dedikerede medarbejdere. Jeg er enig med formanden for lærerkredsen i Kalundborg Kommune om, at den opgave løfter vi bedst i fællesskab, siger direktør for Børn-, Skole- og Familieområdet i Kalundborg Kommune, Michael Gravesen.

I forbindelse med den nye indsats, er der iværksat en stor spørgeskemaundersøgelse blandt lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere på alle kommunens folkeskoler. Undersøgelsen skal danne grundlag for videre arbejde med de enkelte indsatsområder og udfordringer som findes rundt omkring på kommunens skoler.