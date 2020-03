Se billedserie Der blev bagt boller af Trine Helk Jørgesen, Frederik (blå trøje) og Kasper. Foto: Per Christensen

En anderledes skoledag i SFO'en

Kalundborg - 31. marts 2020

- Dingelingeling.

I øjeblikket er det pædagog Camilla Træholt, som agerer skoleklokke, og nu er frikvarteret slut for de otte børn, som er i SFO i dag på Firhøjskolen.

Hun står for nødpasning denne dag sammen med lærer Winnie Serritslev samt førsteårspraktikant Trine Helk Jørgensen.

Børnene, som går i 0.-3.klasse, skal vaske hænder som det første, da de kommer ind fra legepladsen.

- Det dufter ligesom sæbebobler, siger en dreng begejstret, da han putter grøn sæbe på sine hænder.

Bagefter står Winnie Serritslev klar med spritdunken, som børnene får på efterfølgende. Børnene har vænnet sig til den hyppige håndvask.

Nu skal børnene i gang med skolearbejdet, mens de yngste i 0. klasse får lov at bage boller sammen med Trine Helk Jørgensen. Lektieplan for de enkelte børn har deres lærere givet til nødpasningens personale.

Faste tidspunkter Selve skoledagen begynder klokken 8, og børnene kan være i SFO'en til klokken 17.

- Vi kører med faste tidspunkter i løbet af dagen. Det er også for at gøre det nemmere for os selv, siger Winnie Serritslev.

Liveudsendelselserne fra Randers Regnskov har de brugt i løbet af skoledagen, og de har også brugt komikeren Melvin Kakoozas coronafitness til at få bevæget sig.

Rasmus, som går i første klasse, er gang med at lave dansk. Han synes, at det er sjovt at lave lektier og have frikvarter. Det, som er mest anderledes for ham, er, at de skal være i SFO'en i stedet for på skolen.

Det er en speciel tid at være i skole og på arbejde i.

- Det er mærkeligt, men også rart og dejligt, siger Camilla Træholt.

Hun synes, at det er fedt, at hun kan lære de børn, som hun normalt ikke arbejder med, bedre at kende.

Selvom de selvfølgelig tænker over coranasmitten, så kan de voksne ikke helt undgå tæt kontakt med børnene.

- Når et barn er ked af det, så er det mit job at trøste barnet med et kram, siger hun.

Nødpasningen kører ugen ud og de første tre dage i næste uge, inden påsken.

- Vi ved endnu ikke, hvad der skal ske den 14. april, siger Winnie Serritslev.

Lille stigning af børn På Firhøjskolen var der kun tilmeldt tre børn i første uge i nødpasning, anden uge var det fem børn, og i denne uge er det otte børn, som er tilmeldt.

Lisbeth Thaulow, skoleleder på Firhøjskolen, synes, at nødpasningen har fungeret godt på skolen. Forældre, personale og elever har været tilfredse.

- Nogle børn vil profitere af at komme i nødpasning, fordi det ikke er godt at rive dem ud af hverdagen, siger hun.

Generelt har der ifølge direktør for børne-, skole og familieområdet i Kalundborg Kommune Michael Gravesen været en lille stigning i antallet af børn, som benytter nødpasningen.

Første dag, den 16. marts, var der kun 56 i nødpasning, mens der mandag den 30. marts var 164 tilmeldte. Det betyder, at det kun er omkring tre procent, som benytter de kommunale dagtilbud, skoler og specialtilbud.

- Det er på den ene side virkelig imponerende, at så mange forældre har fundet alternative løsninger. På den anden side, så er det altså ikke nogen skam at benytte nødpasningen, når man skal møde op og passe sit arbejde, siger Michael Gravesen.