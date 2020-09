Se billedserie Jacob Morild glider ubesværet fra den ene figur over i den anden. PR-foto

En aften hvor fløden skummes

02. september 2020

Han har før kræset for Femkantens publikum i Den Gamle Biograf i Gørlev, og nu er han her igen, denne gang med sin 20-års jubilæumsforestilling. Tyve år som leder af cabaret-teatret Cafe Liva, tyve år som musikalsk satiriker, tyve år som den, der tager temperaturen på danskhed og danskere.

Han vil ikke alene være satirisk, men også poetisk. Han vil kort sagt have os til at forstå den verden, vi lever i, hvis man da overhovedet kan det! Han har selv skrevet showet, og står også for selv at spille guitar til alle de musikalske indslag, så her er der altså tale om en sanger, forfatter, satiriker, skuespiller og musiker i en mand!

Jacob Morild går til grænsen og måske endda en anelse over den. Han tager fat i aktuelle og relevante emner, som kredser om verdenssituationen lige nu. Både politikere, klima og alderdom får en tur i biografen. Publikum vil se ham i boxershorts, i præstekjole, med klaphat og tyrolerhat og som gammel afdanket rockmusiker. Han glider ubesværet fra den ene figur over i den anden. Som publikum sidder man og sukker af grin, og opdager måske, at det også er en selv, man griner af.

Flere af numrene i forestillingen er fra tidligere i karrieren. Han har skummet fløden og taget det bedste fra sit cabaret-liv. Teksterne er frisket op og moderniseret lidt til denne lejlighed. Så det kan virke tankevækkende, at numre, han lavede for 10 år siden, nærmest virker mere aktuelle nu end dengang.

Cabareten varer cirka to timer inklusiv pause. Der vil kunne købes kage og forfriskninger før forestillingen og i pausen. På grund af bestemmelserne for adfærd under coronakrisen, må der ikke sælges mere end 45 billetter til arrangementer i Den Gamle Biograf, og der bliver taget de nødvendige hensyn. Man kan købe billet via Femkantens hjemmeside www.5kanten.dk eller tage chancen og købe billet ved døren.