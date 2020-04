En ad gangen på galleriet

Der bli­ver rig lejlighed til at opleve kunst i Galleri Kordel i Kalundborg i april.

Eva Søvsø, som er tovholder i galleriet, har valgt at slå dørene op igen efter to ugers nedlukning:

- En del af butikkerne omkring galleriet holder åbent. Det vælger jeg også at gøre, og det sker på den måde, at der kun må komme én ind ad gangen, for vi har smalle gange og trapper,