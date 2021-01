Her ses Elisabeth Christensen på 98 år i kørestolen, mens hun er ved at blive vaccineret. Foto: Kalundborg Kommune

Elisabeth vaccineret inden 99-års fødselsdag

Det er Kalundborg Kommune som har arrangeret transporten, da der er tale om borgere, som ikke har mulighed for at transportere sig selv til vaccinationsstedet.

- Jeg synes, at det er rigtig fint, at hun bliver vaccineret i dag. Om en måned fylder hun 99 år. Så jeg er absolut glad og lettet for vaccinationen. Det er også rart for hende for så kan