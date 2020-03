Erhvervsklassen består af lige dele undervisning, erhvervspraktik samt en dag om ugen på crossbanen. Her slår eleverne katten af tønden fra en crosser. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Eleverne skal have deres motivation tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Eleverne skal have deres motivation tilbage

Kalundborg - 05. marts 2020 kl. 12:27 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Motivation og mening er nøgleordene i den nye erhvervsklasse, som Gørlev Skole, Høng Skole og Kalundborg Ungdomsskole samarbejder omkring. Ideen er at give ikke-uddannelsesparate elever motivation og energi til at få mest muligt ud af deres resterende skoletid.

Ideen om et samarbejde omkring en erhvervsklasse mellem Kalundborg Ungdomsskole og skolerne i Høng og Gørlev opstod, da man på skolerne i den sydlige del af kommunen drøftede, hvordan man bedst hjalp de elever, som vurderes ikke at være uddannelsesparate.

- Vi taler ikke om elever med diagnoser eller elever, som er i fare for helt at droppe ud af skolen. De har resurser og muligheder, men de er skoletrætte, og de er erklæret ikke-uddannelsesparate, forklarer Peter Brandt, der er skoleleder på Høng Skole.

- Nøgleordene for dette forløb er motivation og mening. Det handler om at vise eleverne, at de faktisk kan bruge de fag, de lærer i skolen, til noget i den virkelige verden, hjælpe dem med at formulere nogle mål for deres fremtid og give dem motivationen til at få mest muligt ud af deres resterende skoletid, tilføjer Annette Bønlykke, der er skoleleder på Gørlev Skole.

Sammen med Marie Møller Gunnarsson, der er souschef på Kalundborg Ungdomsskole, har de udviklet ideen med erhvervsklassen. Det er dog stadig en idé, som der løbende arbejdes videre på, understreger de.

- Vi har aldrig helt prøvet at arbejde med eleverne på denne måde, så det har været en udfordring at udarbejde et program rettet specielt mod disse elever. Efterfølgende skal vi evaluere og finde ud af, hvad der fungerede, og hvad der fungerede mindre godt, fortæller Marie Møller Gunnarsson.

- Det er vigtigt at understrege, at vi havde mange overvejelser og drøftelser, inden vi igangsatte projektet. Vi taler om en fjerdedel af et skoleår, så det er vigtigt, at eleverne får et godt udbytte med sig af at gå i erhvervsklassen, siger Peter Brandt.

Selvom erhvervsklassen kun har været i gang i små tre uger, er erfaringerne så gode, at skolerne overvejer at følge op med lignende klasser i fremtiden.

- Vi har også fået flere henvendelser fra andre skoler, som har hørt om, hvad vi laver, og er interesserede i at være en del af et sådan projekt. Afvejningen går på, at man ved at putte flere elever ind i en klasse får bedre økonomi, men også mindre voksenkontakt per elev, siger Marie Møller Gunnarsson.