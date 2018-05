Se billedserie Svaneprinsessen kom med saksen til åbningsceremonien på Kreaudstilling 2018 på Tømmerup Friskole. Foto: Anders Ole Olsen

Elever viste kreationer frem

Kalundborg - 31. maj 2018 kl. 14:41 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I faget krea skal eleverne på Tømmerup Friskole lære alt lige fra at save i træ, brodere på en pude til at male et smukt maleri.

Faget er nemlig en komination af sløjd, håndarbejde og billedkunst.

Torsdag blev elevernes arbejde vist frem på den årligt tilbagevendende udstilling i hallen.

Men inden eleverne blev lukket ind, var der den store åbningsceremoni.

Her blev der budt velkommen at 6. klasserne, som har ansvaret for tilrettelægge udstillingen, og en dreng klædt ud som svaneprinsesse kom med saksen, som skulle bruges til at klippe den røde snor over.

Derefter fik de yngste elever lov til at gå ind og se udstillingen først, så der ikke blev for stort et opbud på en gang. Også børn fra Tømmerup Fribørnehave var med.

På udstillingen kunne ses træplader, som var pyntet med sten, grene og andre materialer fra stranden.

Det var 4.-og 5. klasse, som havde arbejdet med dette, og de havde hørt kunster Rikke Breindhal fra Viskinge fortælle om det.

Der var malerier med skæve huse i friske farver, og ved siden af lige huse af træ.

6. klasserne havde også lavet et såkaldt svendestykke.

- Her skal de vise, at de kan alle teknikker. At de kan tegne, male, brodere og save, fortalte Lisbeth Andresen, krea-lærer på Tømmerup Friskole.

Frederikke Rugbjerg fra 6. klasse syntes, at det sjoveste havde været at dekorere en garder.

- Der kunne man lave et meget personligt udtryk, sagde hun.

Forældrene var også velkomne til at kigge forbi på udstillingen.

Udenfor var der som noget nyt streetart lavet af 4. og 5. klasserne.

- Det er sjovt at bringe kunsten udenfor, sagde Lisbeth Andreasen.