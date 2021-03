Elever tilbage til halvnormal hverdag

Lærer Randi Elmelund havde dækket fint op til morgenmad for de 18 elever i 9. klasse på Tømmerup Friskole, som skulle gå ind via havedøren, så de ikke kom i kontakt med andre elever.

Olav Sills på 16 år synes, at det er fedt at være i skole igen sammen med vennerne.

- Så kan vi blive undervist ordentligt. Jeg er træt af hjemmeundervisning, siger han og tilføjer, at han håber, at de snart må komme i skole hver uge.

Frida Bay Larsen på 15 år turde ikke glæde sig for meget, da hun fik at vide, at hun måtte komme i skole igen.

- Jeg var bange for, at det blev aflyst igen, siger hun.

Hun synes, at det været meget kedeligt at være hjemme.

Alle eleverne er opfordret til at blive testet for corona inden skolestart.

I skolen bliver eleverne over 12 år også opfordret til at blive testet to gange om ugen. Falck kommer tirsdag og fredag for at teste personale og elever på skolen.